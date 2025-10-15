Reuters: правительство Асада в течение двух лет перемещало тела из массового захоронения на другое место, чтобы скрыть свои преступления

Правительство бывшего президента Сирии Башара Асада с 2019 по 2021 год провело секретную операцию по перемещению десятков тысяч тел из массового захоронения на другое место, чтобы скрыть преступления режима, выяснило агентство Reuters в своем расследовании.

Массовое захоронение, о котором идет речь, находилось в районе города Аль-Кутайфа, расположенного к северо-востоку от Дамаска. Там с 2012 года хоронили солдат и заключенных, умерших в тюрьмах и военных госпиталях в период гражданской войны в Сирии. Reuters обнаружило на спутниковых снимках 16 погребальных траншей длиной от 15 до 160 метров.

В конце 2018 года, как рассказал агентству бывший офицер Республиканской гвардии, возникла идея переместить тела. По его словам, Асад, которого на тот момент уже несколько лет обвиняли в жестокости и массовых репрессиях (хотя независимого доступа к тюрьмам и захоронениям не было), рассчитывал восстановить свой имидж в мире.

С февраля 2019 года по апрель 2021-го почти каждую неделю шесть-восемь грузовиков, по словам свидетелей, перевозили останки из захоронения в Аль-Кутайфе на новое место в пустыне недалеко от города Думейр — в нескольких десятках километров. Там на спутниковых снимках Reuters увидело по меньшей мере 34 траншеи длиной от 20 до 125 метров. Свидетельства и размеры позволяют предположить, что там могут быть похоронены десятки тысяч людей.

По словам двух водителей грузовиков и бывшего офицера, цель перевозки заключалась в очистке массового захоронения в Аль-Кутайфе и сокрытии доказательств массовых убийств. К моменту падения режима Асада все 16 траншей в Аль-Кутайфе были опустошены.

Сирийские правозащитные организации считают, что при режиме Асада исчезли более 160 тысяч человек, которые похоронены в десятках созданных им массовых захоронений. Reuters сообщило правительству временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа о результатах своего расследования. На вопросы агентства там не ответили.

Режим Башара Асада в Сирии пал 8 декабря 2024 года, когда оппозиционные силы вошли в Дамаск и объявили о свержении правительства. Сам Асад скрылся в России, и по некоторым данным, живет в Москве. Там же находятся его жена и дети. В заявлении канцелярии Асада, опубликованном через несколько дней после падения режима, говорилось, что бывший президент оставался на своем посту вплоть до входа вооруженных группировок в Дамаск и затем перебрался на российскую авиабазу Хмеймим, а оттуда его эвакуировали в Россию.

