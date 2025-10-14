«Ведомости»: власти нескольких российских регионов планируют сократить налоговые льготы

Власти четырех российских регионов обсуждают планы по изменению действующих пониженных ставок по местным налогам и сокращению льгот для отдельных категорий налогоплательщиков, сообщают «Ведомости».

По информации издания, в начале октября губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил главам муниципалитетов о необходимости «поднять до максимальных ставок» местные налоги. В пресс-службе правительства региона уточнили, что речь идет о ставках по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Их предлагается привести в соответствие с предельным размером, установленным в Налоговом кодексе.

В Ульяновской области предлагается «скорректировать» перечень льготных категорий налогоплательщиков из числа впервые зарегистрированных в качестве юридических лиц или ИП. Сейчас для таких предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения, установлена льготная ставка 1% по объекту налогообложения «доходы».

В пресс-службе правительства Дагестана сообщили о планах поэтапного повышения пониженных налоговых ставок и преференций по упрощенной системе налогообложения. Такое решение в правительстве объяснили необходимостью «обеспечения устойчивого развития экономики республики и поддержки предпринимательства».

Кроме того, источник «Ведомостей» в правительстве Воронежской области сообщил о сокращении «налоговых расходов на льготы для бизнеса».

В конце сентября Минфин РФ сообщил, что в проекте бюджета на 2026 год предусмотрен рост налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. В министерстве заявили, что повышение налогов будет направлено в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. По оценкам министерства, это принесет около 1,2 триллиона рублей дополнительных доходов в 2026 году.

Совет Федерации рекомендовал правительству досрочно завершить налоговый эксперимент для самозанятых — в 2026, а не в 2028 году, как планировалось ранее. В правительстве после этого заявили, что режим работы и налогообложения самозанятых не планируется менять до завершения срока проведения эксперимента в 2028 году

Через повышение НДС с россиян соберут больше триллиона рублей только в 2026 году. Поможет ли это решить проблемы в экономике? И стоит ли опасаться роста цен?

