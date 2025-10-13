Администрация президента США Дональда Трампа отправила заключенных, которым Джо Байден заменил смертную казнь на пожизненное заключение, в тюрьму Флоренс в штате Колорадо — самое строгое исправительное учреждение в федеральной системе. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

В декабре 2024 года, покидая пост президента, Джо Байден смягчил наказание для 37 осужденных в том числе по обвинениям в убийствах, которые были приговорены к смертной казни федеральными судами. Он заменил им наказание на пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения.

Трамп раскритиковал это решение, пожелав 37 «самым жестоким преступникам, которые убивали, насиловали и грабили» «катиться к черту».

Как пишет The Wall Street Journal, через несколько часов после вступления в должность президента Трамп приказал превратить пожизненное заключение для этих людей, «по сути, в ад». В результате американские чиновники отменили планы по переводу большинства из 37 заключенных в обычные тюрьмы строгого режима, где содержатся осужденные на пожизненный срок. Вместо этого Эмиль Бове, исполнявший в тот момент обязанности заместителя генерального прокурора, распорядился поместить большинство из них в тюрьму Флоренс в Колорадо. Исключение составили только те осужденные, которые нуждаются в специализированном лечении.

Эта тюрьма, как поясняет WSJ, предназначена для «самых жестоких преступников». Обычно заключенные проводят там 23 часа в сутки в одиночестве в своих камерах. В обычных тюрьмах строгого режима у заключенных есть время для отдыха, образования, общения с другими осужденными, а также возможность перевода в учреждения с менее строгим режимом в качестве поощрения за хорошее поведение.

По информации газеты, в мае 2025 года на встрече с генпрокурором Пэм Бонди некоторые чиновники администрации выразили желание, чтобы условия содержания в тюрьме Флоренс были еще строже.

В администрации Байдена, объясняя его решение смягчить наказание для 37 заключенных, которые были приговорены к смертной казни федеральными судами, заявляли, что, по его мнению, США должны прекратить применение смертной казни на федеральном уровне — за исключением случаев терроризма и массовых убийств на почве ненависти. Сам Байден сказал, что осуждает преступников, которым он смягчил приговор, а также сочувствует всем родственникам жертв их преступлений.

В 2019 году, когда президентом был Дональд Трамп, в США возобновили проведение смертных казней за преступления, наказание по которым отнесено к компетенции федеральных властей страны. К тому моменту смертная казнь не проводилась в стране с 2003 года, однако власти штатов могли самостоятельно назначать и осуществлять ее. В июле 2021 года, уже при Джо Байдене, Минюст США объявил о введении временного моратория на смертные казни на федеральном уровне. Трамп после возвращения в Белый дом отменил этот мораторий.

