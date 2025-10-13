Как минимум 190 приговоров за «госизмену», «шпионаж» и «конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством» вынесли суды в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины за три года с момента, когда Россия объявила об аннексии этих территорий. Об этом говорится в исследовании «Важных историй».

Сроки по этим статьям получают люди, несогласные с оккупацией и похищенные российскими силовиками. Две трети приговоров приходится на статью о «шпионаже». В России по ней судят иностранцев, а в аннексированных областях — граждан Украины. По статье о «госизмене» судят тех, кому принудительно выдали паспорт РФ. По словам правозащитников, на практике в «госизмене» обвиняют и украинцев без российского гражданства — хотя формально это противоречит законодательству. Тех, кто имеет гражданства России и Украины, иногда судят сразу по двум статьям.

Средний срок, который получают украинцы на оккупированных территориях за «шпионаж», составляет 13,3 года, за «госизмену» — 13,8 лет лишения свободы. Известно о как минимум двух приговорах с пожизненным сроком.

Более четверти приговоров (28%) приходится на женщин. Как минимум восемь осужденных — подростки. Из открытых данных известно, что пять человек, подвергшихся уголовному преследованию, погибли в неволе.

Как подсчитал дата-аналитик Кирилл Парубец, с начала полномасштабной войны и до июля 2025 года в России и на оккупированных территориях суды были осуждены 774 человека по обвинениям в «госизмене», «шпионаже» и «конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством».

