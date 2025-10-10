В Петербурге по делу о растрате задержали спецпредставителя губернатора Елену Никитину и провластного блогера Николая Камнева

В Санкт-Петербурге задержаны руководитель местного Елена Никитина, блогер Николай Камнев и заместителя генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» Сергея Сырова. Об этом сообщило издание MR7 со ссылкой на источник.

О задержании Никитиной, Камнев и Сырова также пишут «Закс.ру» и «Фонтанка». По их данным, среди задержанных — муж Никитиной, президент благотворительного фонда культуры, семьи и детства Сергей Кожокар.

MR7 сообщает, что задержания прошли в рамках уголовного дела о растрате. По данным «Фонтанки», его возбудили больше года назад. Следствие, как утверждает издание, заинтересовали контракты с компанией блогера Николая Камнева, по которым осуществлялось медиасопровождение администрации Санкт-Петербурга. В отчетах об исполнении контрактов следователи нашли «непрофильные и неподтвержденные расходы», говорится в публикации «Фонтанки».

Камнева и Никитину привезли в Москву, меру пресечения, по информации «Фонтанки» им будет избирать Басманный районный суд столицы.

Елена Никитина с 2020 года возглавляет Центр управления региона (ЦУР), созданный петербургской администрацией. Она также занимает должность специального представителя губернатора Санкт-Петербурга. Как сообщает «Бумага», Николай Камнев с 2018 года занимал пост директора городского интернет-телеканала «Город+». Издание называет его провластным блогером. MR7 отмечает, что в середине 2010-х Камнева называли пиарщиком тогдашнего вице-губернатора города Игоря Албина.