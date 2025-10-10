Администрация Трампа начала увольнять госслужащих на фоне приостановки работы правительства

Белый дом начал увольнять федеральных служащих по мере того, как продолжается шатдаун — временная остановка работы правительства из-за того, что конгресс не смог достичь соглашения в вопросах финансирования.

«Увольнения начались», — написал директор бюджетного управления Белого дома Расс Воут в соцсети X. Представитель управления также подтвердил NBC News, что увольнения начались, и заметил, что они будут «существенными».

По словам представителя администрации Белого дома, сокращения затронут ряд ведомств, в числе которых министерства внутренних дел, национальной безопасности, финансов, образования, энергетики, жилищного строительства и городского развития, здравоохранения и социального обеспечения, а также Агентство по охране окружающей среды.

Шатдаун в правительстве США начался 1 октября, когда конгресс не смог принять проект бюджета из-за разногласий между республиканцами и демократами по поводу финансирования в сфере здравоохранения. Обычно на время таких шатдаунов (в США они периодически происходят) федеральным служащим предоставляют неоплачиваемые отпуска, но в этот раз административно-бюджетное управление Белого дома пригрозило массовыми увольнениями. Демократы выступают против сокращений.