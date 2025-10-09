Советский районный суд Томска назначил штраф в размере пяти тысяч рублей бывшей политзаключенной и главе городского штаба Навального Ксении Фадеевой по обвинению в участии в деятельности «нежелательной» организации. Об этом изданию ТВ2 сообщил адвокат Константин Мухаметкалиев.

Административный протокол на Фадееву составили в конце августа из-за ее интервью «Медузе». Суд вынес решение 29 сентября. Фадеева собирается обжаловать его.

В декабре 2023 года бывшую главу штаба Навального и депутата Думы Томска Ксению Фадееву приговорили к девяти годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей по делу об «экстремистском сообществе». Она была одним из первых обвиняемых по уголовному делу о создании «экстремистского сообщества», возбужденному против Алексея Навального и его сторонников. В августе 2024 года Фадееву освободили из колонии в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Сейчас она живет за границей.

Интервью, из-за которого назначили штраф

Еще год назад Ксения Фадеева была политзаключенной — ей удалось выйти на свободу благодаря историческому обмену. Теперь она сама помогает тем, кто сидит Вот ее интервью — о тюрьме, воле и марафоне солидарности «Ты не один»

Интервью, из-за которого назначили штраф

Еще год назад Ксения Фадеева была политзаключенной — ей удалось выйти на свободу благодаря историческому обмену. Теперь она сама помогает тем, кто сидит Вот ее интервью — о тюрьме, воле и марафоне солидарности «Ты не один»