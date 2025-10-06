Матвиенко предложила собирать с неработающих россиян по 45 тысяч рублей в год на обязательное медицинское страхование

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что официально не работающим россиянам следует платить взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

По словам Матвиенко, которые приводит РБК, в среднем в год следует собирать по 45 тысяч рублей с человека. Именно столько в среднем по стране, по словам спикера Совфеда, работодатель платит за работника в ФОМС.

Обращаясь к главе Минфина Антону Силуанову, присутствовавшему на заседании Совфеда, Матвиенко заявила, что бюджет несет «огромные расходы на неработающее население». «Молодые, здоровые, работоспособного возраста нигде не работают», — заявила она, добавив, что «это теневая занятость либо просто не хотят работать».

«Получается, что люди, которые честно работают, не в тени, получают зарплату, с их доходов работодатель платит медицинскую страховку и они содержат оказание медицинской помощи огромному количеству трудоспособных, неработающих просто так граждан», — сказала спикер Совфеда.

«Скажите пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве могут два месяца поработать, чтобы заработать 45 тысяч и заплатить эту среднюю страховку?» — сказала Матвиенко.

45 тысяч рублей в год может заплатить «любой здоровый человек», поскольку это «не колоссальные средства», заявила спикер Совфеда. С соответствующей инициативой комитет по социальной политике Совфеда обратится в комитет по бюджету, в Минфин и в Минтруд, сказала Матвиенко.

Ранее, напоминает РБК, о финансировании из бюджета медстрахования неработающих говорил мэр Москвы Сергей Собянин. В сентябре на Московском финансовом форуме он сообщил, что только Москва платит в ФОМС 180 миллиардов рублей за неработающее население, а все регионы РФ — около 1 триллиона рублей в год. При этом, заявил Собянин, около 10 миллионов человек в целом по стране «не обременены никакими ограничениями, не работают и даже заявления не написали о социальной поддержке или в ФОМС, чтобы их застраховали».

Российский парламент рассматривает проект бюджета на 2026 год и период 2027–2028 годов. Бюджет на 2026 год предусматривает дефицит в 3 триллиона 786,4 миллиарда рублей (доходы — 40 триллионов 283,3 миллиарда рублей, расходы — 44 триллиона 69,7 миллиарда рублей). Одним из способов пополнения бюджета станет повышение базовой ставки НДС на два процентных пункта, до 22%. Полученные за счет этого средства, заявил Минфин, будут направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности.

