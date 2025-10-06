Издательство АСТ вырезало из книги писателя Паоло Нори его рассуждения о войне в Украине и упоминание телеканала «Дождь»

Издательство АСТ убрало из книги итальянского писателя Паоло Нори его рассуждения о войне в Украине, а само слово «война» заменило на «специальная военная операция», узнал проект «Система».

Книга Нори под названием «Невероятная жизнь Анны Ахматовой. Мы и Анна Ахматова» вышла на русском языке еще осенью 2024 года. Тогда же писатель рассказал «Системе», что издательство сделало в тексте ряд изменений и сокращений, чтобы «не иметь проблем с российским законом».

«Система» выяснила, что издательство АСТ заменило слово «война» в тексте Нори на «специальную военную операцию», вычеркнуло два упоминания телеканала «Дождь» и переименовало главу под названием «24 февраля» в «Русские романы». Кроме того, из текста вырезали фрагменты рассуждений Нори, в которых он рассказывает о своих переживаниях по поводу войны.

Журналисты приводят фрагменты из книги Нори, которые в русском издании были вычеркнуты или изменены. Один из них звучит так:

Поэтому, когда я проснулся 24 февраля и узнал, что Россия бомбит Одессу и Киев, мне хотелось плакать.

Я не увлекаюсь геополитикой, я занимаюсь другим — литературой, но в первые дни войны я буквально прилип к радио и к российскому телевидению. И с трудом мог думать о чем-то еще.

На независимом телеканале Дождь, который можно смотреть на YouTube, я увидел одного парня, гражданина России. Он говорил, что родился в Киеве, учился в Киеве, и в Киеве живут его мама и его брат.

И вот однажды утром он проснулся и узнал, что его страна, Россия, бомбит Киев, бомбит его маму и его брата. Потом он замолчал, крепко сжал губы и уже не знал, что сказать еще.

Ему хотелось плакать — и мне тоже хотелось плакать.

Еще в одном фрагменте Нори вспоминает Владимира Путина.

Мне вспомнилось, что Путин, когда ему было шестнадцать лет, пришел в ленинградское управление КГБ на Литейном проспекте, рядом с домом, где жил Иосиф Бродский, и совсем рядом с тем первым петербургским домом, куда идет князь Мышкин, «идиот» Достоевского, домом генерала Епанчина и его трех дочерей — Александры, Аделаиды и Аглаи, — и спросил, тот шестнадцатилетний Путин, что нужно сделать, чтобы его приняли в КГБ.

Кто-то в детстве мечтает стать космонавтами, кто-то хочет быть футболистом, кто-то — рок-звездой. А он хотел стать агентом КГБ.

В предисловии к русскому изданию Паоло Нори предупреждает читателей, что книга публикуется не в том виде, в котором написана. По словам писателя, он согласился на изменения, «сочувствуя русским издателям своей книги, а не обвиняя их», пишет «Система».

Паоло Нори — итальянский писатель и переводчик, который в том числе переводил на итальянский Пушкина, Достоевского, Ахматову, Хармса, Хлебникова и других русских писателей и поэтов.

Российские издательства в последнее время регулярно сталкиваются с преследованием по разным поводам — в частности, из-за «пропаганды ЛГБТ», которую обнаруживают в книгах силовики. В мае 2025 года с обысками пришли к сотрудникам холдинга «Эксмо-АСТ». Около десяти человек задержали, а троих позже отправили под домашний арест по обвинению в «экстремизме» из-за квир-литературы, выходившей в Popcorn Books — издательстве, входящем в «Эксмо».

