Израиль перехватил новую флотилию с Гретой Тунберг, пытавшуюся добраться до Газы. Активистку снова задержали

Израильские военные остановили 13 судов флотилии Global Sumud (GSF), направлявшейся к Газе — на одном из них находилась шведская активистка Грета Тунберг, пишет CNN.

В GSF заявили, что израильские военные агрессивно перехватили суда, в том числе применив водяные пушки. Власти Израиля, в свою очередь, уверяют, что суда были «безопасно остановлены» и направлены в ближайший порт.

«Грета и ее друзья здоровы и находятся в безопасности», — сообщил МИД Израиля, опубликовав видео с Тунберг. По словам дипломатов, задержанных активистов доставят в Израиль, а затем депортируют в Европу.

Представители флотилии утверждают, что еще 28 их судов продолжают двигаться в сторону Газы.

Обновлено. Судя по трекеру на сайте флотилии, только четыре из 44 судов продолжают плыть к Газе. Остальные уже перехвачены израильскими военными. МИД Израиля объявил, что ни одно из судов флотилии GSF не достигло своей цели. В ведомстве уточнили, что одна последняя яхта «остается на расстоянии», но ее возможные попытки прорвать блокаду и войти в зону активных боевых действий будут предотвращены.

Грета Тунберг второй раз пыталась добраться морем до берегов Газы, чтобы прорвать морскую блокаду и доставить гуманитарную помощь. В начале июня 2025 года израильские военные задержали яхту «Мадлин», на борту которой была Тунберг и еще 11 активистов. Тогда Тунберг депортировали из Израиля самолетом.

