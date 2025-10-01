В Харькове из-за российского удара ранены пять человек. В Ростовской области из-за атаки украинских дронов два района остались без электричества

Российские военные в ночь на 1 октября ударили по Харькову, ранения получили пять человек, в том числе 80-летняя женщина, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

По его данным, удар по Холодногорскому, Киевскому и Салтовскому районам Харькова был нанесен беспилотниками и тремя корректируемыми авиабомбами (КАБ). Повреждены восемь многоквартирных и 17 частных домов, колледж, здание предприятия, торговые павильоны, вход в метро, а также автомобили и гаражи.

Войска РФ также нанесли удары по Харьковскому и Изюмскому районам области, сообщил Синегубов.

Украинские военные в ночь на 1 октября атаковали дронами Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По данным главы региона, из-за удара беспилотников была прервана подача электричества в нескольких поселках Верхнедонского и Шолоховского районов. Электроснабжение, написал Слюсарь, восстановлено «по резервной схеме».

Кроме того, заявил глава Ростовской области, в Верхнедонском районе из-за падения дрона загорелись сухая растительность и кровля здания. «Огонь потушили прибывшие дежурные расчеты. Люди не пострадали», — сообщил губернатор.

Минобороны РФ утром 1 октября отчиталось, что за прошедшую ночь средствами ПВО были «перехвачены и уничтожены» 20 украинских дронов, включая восемь беспилотников над Ростовской областью.

28 сентября в результате ракетной атаки ВСУ на Белгородскую ТЭЦ и другие объекты энергетической инфраструктуры без света осталась большая часть Белгорода . Также была прервана подача электричества в некоторых близлежащих населенных пунктах, которые обеспечивает энергией Белгородская ТЭЦ, в том числе в Шебекино и Старом Осколе.

