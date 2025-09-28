В Москве при пожаре в приюте для животных погибли 13 собак. Возгорание произошло из-за пьяного охранника, заснувшего с сигаретой
В Москве в результате пожара в частном приюте для животных погибли 13 собак, сообщает «Осторожно, новости».
Пожар произошел из-за охранника, который решил отпраздновать в приюте день рождения с двумя друзьями, рассказали телеграм-каналу волонтеры. По их словам, собравшиеся напились и уснули, не потушив сигарету.
В результате пожара сильные ожоги получил один из находившихся внутри друзей охранника, сейчас он находится в реанимации.
По данным канала Shot, из приюта сбежали 30 собак, когда охранник и его гости открыли вольеры, пытаясь таким образом спасти питомцев. Почти всех животных уже нашли и вернули.
Shot отмечает, что здание приюта восстанавливать не будут — его и до пожара собирались сносить. Сейчас в питомнике находятся 163 собаки, волонтеры ищут им новое место жительства.