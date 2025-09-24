В Госдуму внесли законопроект о более суровом наказании за дезертирство для бывших заключенных

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, предполагающий ужесточение уголовной ответственности за дезертирство для бывших заключенных, которые освободились из колонии или СИЗО, подписав контракт с Минобороны РФ.

Как сообщает ТАСС, изменения предлагается внести в три статьи Уголовного кодекса — о дезертирстве, о самовольном оставлении части и об уклонении от службы путем симуляции болезни. Все предложенные изменения касаются положений статей о преступлениях, совершенных в период мобилизации, военного положения или в условиях военного конфликта.

Правительство предложило установить следующее наказание для бывших заключенных:

за дезертирство — от 10 до 20 лет лишения свободы (сейчас всем военным за это грозит от 5 до 15 лет);

за самовольное оставление части или неявку на службу в срок без уважительных причин в течение двух-десяти дней — от 2 до 6 лет (сейчас — до пяти лет), более 10 дней — от 3 до 8 лет (сейчас — до 7 лет), более месяца — от 7 до 12 лет (сейчас — от 5 до 10 лет);

за уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни — от 7 до 12 лет (сейчас — от 5 до 10 лет).

Авторы законопроекта заявили в пояснительной записке, что поправки необходимы «для создания дополнительных гарантий обеспечения военной безопасности РФ и обороноспособности страны».

Юрист Евгений Смирнов, сотрудничающий с «Первым отделом», сообщил «Агентству», что ужесточение наказания за побег с фронта — это новый рычаг давления, с помощью которого бывших заключенных пытаются удержать на войне. По его словам, для бывших заключенных, оказавшихся на передовой, дезертирство — это шанс избежать наказания, и многие пытаются им воспользоваться.

Уголовную ответственность за дезертирство в последний раз ужесточали в сентябре 2022 года на фоне начавшейся мобилизации.

Читайте также

Сотрудник института МВД написал статью о том, как война влияет на преступность в России Он предупредил, что в стране будет больше насильственных преступлений

