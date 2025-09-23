В Екатеринбурге задержали бизнесмена Алексея Боброва — совладельца компаний «Облкомунэнерго» и «Корпорация СТС», которые потребовала изъять в доход государства Генпрокуратура РФ.

О задержании Боброва сообщили местные издания E1.ru и 66.ru. По данным СМИ, бизнесмена доставили в Екатеринбург из Москвы, где в домах и офисах бенефициаров «Облкоммунэнерго» и «Корпорация СТС» прошли обыски в рамках дела о мошенничестве.

Вместе с Бобровым, как сообщается, задержана председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных. С ними проводят следственные действия. Их процессуальный статус неизвестен.

Кроме того, задержаны исполняющий обязанности гендиректора «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочернее предприятие «Облкоммунэнерго») Артем Носков и его предшественник Антон Боликов. Их обвиняют в мошенничестве — хищении денег из бюджета в рамках концессий на объекты теплосетевого комплекса в Свердловской области, пишут E1.ru и 66.ru. В домах Носкова и Боликова прошли обыски.

Генпрокуратура России ранее в сентябре через суд потребовала конфисковать активы Алексея Боброва, его бизнес-партнера Артема Бикова, а также ряда действующих и бывших уральских чиновников, в включая вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова.

Ведомство заявило, что бизнесмены получили в собственность государственное имущество благодаря неформальным связям «с руководителями федеральных и региональных госструктур», среди которых — бывший глава правления энергетической компании РАО «ЕЭС» Анатолий Чубайс.

Из этих активов Бобров и Биков, как утверждается, создали в частности «Корпорацию СТС», а затем монополизировали генерацию и поставку электроэнергии, а также обращение с бытовым мусором в регионах Урала и Сибири.