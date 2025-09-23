Рядом с Белым домом задержали мужчину, который направил луч лазерной указки на вертолет Трампа

В Вашингтоне неподалеку от Белого дома задержали мужчину, который направил луч лазерной указки на вертолет президента США Дональда Трампа Marine One, сообщает NBC News со ссылкой на документы суда.

Инцидент произошел 20 сентября. Согласно материалам дела, сотрудник Секретной службы, которая занимается охраной первых лиц США, заметил подозрительного мужчину без рубашки. Он, как утверждается, разговаривал сам с собой неподалеку от Южного президентского парка. Как выяснилось позже, мужчину зовут Джейкоб Самуэль Уинклер.

В темноте сотрудник Секретной службы посветил Уинклеру в лицо, после чего тот направил на него луч лазерной указки. В это время над ними пролетал Marine One, следует из документов, и Уинклер посветил указкой в сторону вертолета.

Сотрудник Секретной службы, посчитав, что действия Уинклера создали угрозу «внезапной потери зрения и дезориентации пилота», а также крушения вертолета, задержал мужчину. После этого Уинклер, как утверждается, встал на колени и заявил, что должен принести извинения Трампу.

Во время допроса Уинклер признал, что направил луч указки на вертолет. По его словам, он не знал, что так делать нельзя, объяснив, что светит лазером на дорожные знаки и предметы вокруг. При себе у задержанного также обнаружили небольшой нож.

Уинклера арестовали. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере 250 тысяч долларов. Как отмечает NBC News, в США действия Уинклера считаются тяжким преступлением на федеральном уровне.

Неизвестно, повлияли ли как-то действия арестованного на пилота Marine One, а также был ли в этот момент на борту Дональд Трамп.