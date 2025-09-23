Минобороны России: войска РФ нанесли удар по Одесской области в ответ на атаку ВСУ на санаторий «Форос» в Крыму

Минобороны РФ заявило, что российская армия нанесла удар по целям в Одесской области в ответ на атаку украинской армии на Крым.

Как утверждается, ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций (ССО) ВСУ и подразделения военной разведки Украины «Призраки», где служат иностранцы, в районах города Татарбунары и поселка Рассейка.

Это «ответ на террористический удар по гражданским объектам на территории населенного пункта Форос Республики Крым», заявило ведомство. По данным Минобороны, именно военные из ССО и «Призраков» атаковали аннексированный полуостров 22 сентября.

В результате российских ударов поражены места хранения беспилотников на аэродроме «Школьный» в Одесской области, утверждает ведомство. По версии Минобороны, с этого аэродрома украинские дроны атаковали Крым. Также под удар попали цеха предприятия «Мотор Сич», где, как заявляется, собирают ударные беспилотники для атак по России.

Власти Украины о российских ударах по военным ВСУ не сообщали. Глава Одесской области Олег Кипер подтвердил, что Татарбунары в ночь на 23 сентября подвергся атаке ВС РФ. По его словам, российские военные ударили по гражданской инфраструктуре баллистическими ракетами. Одна мирная жительница погибла, еще два человека получили ранения. Разрушены и повреждены, среди прочего, гостиница и база отдыха.

Кроме того, войска РФ сбросили шесть фугасных авиабомб на Запорожье, сообщили местные власти. Один человек погиб. Под ударом оказались гражданская инфраструктура и жилые дома, возникли пожары в частном секторе и на территории объектов промышленной инфраструктуры.

Украинские беспилотники атаковали Крым в ночь на 22 сентября. Как заявил глава аннексированной республики Сергей Аксенов, удар пришелся по территории санатория «Форос», а также по зданию школы в одноименном поселке. Погибли три человека, еще 16 получили ранения.

Санаторий в Форосе в советское время был ведомственным объектом, где отдыхала партийная элита и находилась резиденция президента СССР. После распада Советского Союза санаторий оказался в собственности украинского олигарха Игоря Коломойского, а после аннексии Крыма Россией был национализирован. Украинские СМИ утверждали, что в последние годы там часто отдыхали российские высокопоставленные чиновники.

По неподтвержденным данным, во время удара в санатории проходил торжественный банкет, на который могли приехать высокопоставленные военные.

Читайте также

Война Тысяча триста седьмой день. ВСУ атаковали санаторий «Форос» в Крыму — бывшую резиденцию президента СССР

Читайте также

Война Тысяча триста седьмой день. ВСУ атаковали санаторий «Форос» в Крыму — бывшую резиденцию президента СССР