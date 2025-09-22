ХАМАС написал личное письмо Трампу: группировка предлагает освободить половину заложников в обмен на 60-дневное перемирие
Группировка ХАМАС написала личное письмо президенту США Дональду Трампу, сообщает Fox News со ссылкой на источники.
В письме террористы просят Трампа гарантировать 60-дневное прекращение огня, в обмен обещая немедленно освободить половину израильских заложников.
Ожидается, что письмо будет передано Трампу до конца этой недели.
Трамп во время своего визита в Великобританию на прошлой неделе публично обратился к ХАМАС с «последним предупреждением», требуя немедленно освободить заложников. В противном случае президент США обещал террористам «адскую расплату».
Сейчас в плену у ХАМАС остаются около 20 живых заложников, а также еще более 20 тел погибших. Через несколько дней после того, как Израиль начал операцию по оккупации города Газа, группировка в соцсетях распространила фото заложников и предложила «попрощаться» с ними.