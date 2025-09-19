Франция первой из стран ЕС прокомментировала обращение Юлии Навальной об убийстве Навального. Из официальных заявлений неясно, получила ли Франция результаты исследований его биоматериалов

Министерство иностранных дел Франции ответило на обращение Юлии Навальной, которая заявила, что результаты исследований в лабораториях двух стран показали: Алексей Навальный был отравлен в колонии.

Комментарий французского МИДа опубликован на французском, английском и русском языках. В тексте на русском прямо говорится, что Франция «ознакомилась с заключениями» лабораторий. Из текстов на французском и английском следует, что Франция, скорее, узнала об этих заключениях из обращения Юлии Навальной.

В сообщении МИДа на французском языке говорится: «Франция с глубокой озабоченностью узнала о заключениях двух западных исследовательских лабораторий, согласно которым Алексей Навальный был отравлен».

Сообщение на английском языке: «Франция с глубокой озабоченностью узнала, что две западные исследовательские лаборатории пришли к заключению, что Алексей Навальный был отравлен».

Сообщение на русском языке: «Франция с глубокой озабоченностью ознакомилась с заключениями двух западных лабораторий, согласно которым Алексей Навальный мог быть отравлен».

МИД Франции добавил, что возлагает «полную ответственность» за гибель Навального на власти России и требует тщательного расследования обстоятельств его смерти.

17 сентября Юлия Навальная рассказала, что после гибели ее мужа в заполярной колонии в Харпе команда Навального смогла получить его биологические материалы и отправить их в лаборатории двух западных стран. Обе лаборатории независимо друг от друга пришли к выводу, что Алексей Навальный был отравлен. При этом, как отметила Навальная, «никаких юридических оснований возбуждать и вести уголовное дело у западных стран нет», поскольку ее муж был гражданином России, убит на территории России и вся доказательная база находится там. Юлия Навальная обвинила российские спецслужбы в разработке запрещенного химического и биологического оружия и призвала лаборатории, проводившие исследования, опубликовать результаты. «Перестаньте заигрывать с Путиным из каких-то высших соображений», — добавила она.

