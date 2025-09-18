Минфин РФ предложил запретить россиянам вывозить более 100 граммов золота в слитках

Министерство финансов России готовит проект указа президента, который вводит ограничения для россиян на вывоз золота за границу. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума, передает «Интерфакс».

Минфин предлагает ограничить вывоз золота в слитках массой 100 граммов. Ранее предполагалось, что ограничение будет по стоимости — эквивалент 10 тысяч долларов — по аналогии с наличной иностранной валютой.

«Нет, там будут граммы. Там будет 100 граммов», — заявил Моисеев. Он уточнил, что это не касается золота в другом виде — в частности, ювелирных украшений.

По его словам, проект указа «в высокой степени готовности», в течение нескольких недель его внесут в правительство.

«Золото сейчас стало обслуживать потоки, которые раньше обслуживались наличной иностранной валютой. Это отмывание, это, я извиняюсь, наркотрафик и все остальное. Второе: когда президент вводил ограничения по безналичным переводам и по вывозу наличных денег, имелось в виду, безусловно, ограничение, в том числе контроль за оттоком капитала в условиях санкционного давления. И мы видим, что отток капитала в том числе идет сейчас через золото», — отметил замглавы Минфина.

В начале 2024 года Моисеев отмечал, что россияне стали вывозить за границу слишком много золота, так как это один из законных способов обойти пошлину. По его словам, власти опасаются, что «ситуация просто выйдет из-под контроля». «И мы видим резкий рост вывоза, конечно, после введения пошлины. Я цифры не могу называть, но он кратный. Просто люди повезли в карманах. Зачем платить, допустим, 7% — там в зависимости от курса разный процент — если можно не платить. Распихали по карманам и поехали», — утверждал он.