На стену Виндзорского замка перед визитом Трампа спроецировали его фото с Эпштейном. Задержаны четверо активистов

Полиция долины Темзы вечером 16 сентября задержала четырех человек, которые спроецировали на стену Виндзорского замка кадры с президентом США Дональдом Трампом и финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в сексуализированной эксплуатации несовершеннолетних.

Фотографии и видеозаписи с Трампом и Эпштейном появились на стене замка, который президент США посетит в ходе своего визита в Великобританию. Активисты проецировали кадры, снятые в 1990-е годы.

Как сообщила полиция, участников акции задержали по подозрению в «распространении злонамеренных сообщений». «Мы очень серьезно относимся к любой несанкционированной деятельности в окрестностях Виндзорского замка. Наши сотрудники оперативно отреагировали, чтобы остановить проекцию», — сообщила начальник полиции Фелисити Паркер.

Противники Трампа также развернули возле Виндзорского замка гигантскую фотографию Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна.

Как сообщает Sky News, в Великобритании ожидаются акции протеста против официального визита Дональда Трампа в страну. Коалиция «Stop Trump» призывала правительство отменить визит Трампа, обвиняя президента США в «уничтожении гражданских прав» и «поддержке военных преступников — в Израиле, России и за их пределами». Активисты «Stop Trump» собираются 17 сентября провести акцию протеста в Лондоне.

Дональд Трамп и его жена Мелания приехали в Великобританию вечером 16 сентября. Они провели ночь в Уинфилд-Хаусе — резиденции посла США в Великобритании. В ходе визита Трамп намерен встретиться в Виндзорском замке с королем Карлом III.

Финансиста Джеффри Эпштейна обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации. По версии следствия, бизнесмен получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и «одалживал» их влиятельным людям. Финансиста задержали 7 июля 2019 года. Спустя месяц, 10 августа, бизнесмен покончил с собой в тюремной камере в Нью-Йорке.

Дональд Трамп был знаком с Джеффри Эпштейном, а после его смерти неоднократно высказывал теорию о том, что финансист вел «список клиентов», которым «одалживал» несовершеннолетних для секса. По его мнению, в этом списке могли быть демократы. Трамп обещал опубликовать список после того, как станет президентом, однако в июле власти США заявили, что списка не существует.

Читайте также

Постоянно вижу новости, что Трамп как-то связан с делом Эпштейна. Так они и правда дружили? А причастен ли президент США к секс-трафикингу? Рассказываем все, что известно

Читайте также

Постоянно вижу новости, что Трамп как-то связан с делом Эпштейна. Так они и правда дружили? А причастен ли президент США к секс-трафикингу? Рассказываем все, что известно