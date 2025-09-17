На стену Виндзорского замка перед визитом Трампа спроецировали его фото с Эпштейном. Задержаны четверо активистов
Полиция долины Темзы вечером 16 сентября задержала четырех человек, которые спроецировали на стену Виндзорского замка кадры с президентом США Дональдом Трампом и финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в сексуализированной эксплуатации несовершеннолетних.
Фотографии и видеозаписи с Трампом и Эпштейном появились на стене замка, который президент США посетит в ходе своего визита в Великобританию. Активисты проецировали кадры, снятые в 1990-е годы.
Как сообщила полиция, участников акции задержали по подозрению в «распространении злонамеренных сообщений». «Мы очень серьезно относимся к любой несанкционированной деятельности в окрестностях Виндзорского замка. Наши сотрудники оперативно отреагировали, чтобы остановить проекцию», — сообщила начальник полиции Фелисити Паркер.
Противники Трампа также развернули возле Виндзорского замка гигантскую фотографию Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна.
Как сообщает Sky News, в Великобритании ожидаются акции протеста против официального визита Дональда Трампа в страну. Коалиция «Stop Trump» призывала правительство отменить визит Трампа, обвиняя президента США в «уничтожении гражданских прав» и «поддержке военных преступников — в Израиле, России и за их пределами». Активисты «Stop Trump» собираются 17 сентября провести акцию протеста в Лондоне.
Дональд Трамп и его жена Мелания приехали в Великобританию вечером 16 сентября. Они провели ночь в Уинфилд-Хаусе — резиденции посла США в Великобритании. В ходе визита Трамп намерен встретиться в Виндзорском замке с королем Карлом III.
Финансиста Джеффри Эпштейна обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации. По версии следствия, бизнесмен получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и «одалживал» их влиятельным людям. Финансиста задержали 7 июля 2019 года. Спустя месяц, 10 августа, бизнесмен покончил с собой в тюремной камере в Нью-Йорке.
Дональд Трамп был знаком с Джеффри Эпштейном, а после его смерти неоднократно высказывал теорию о том, что финансист вел «список клиентов», которым «одалживал» несовершеннолетних для секса. По его мнению, в этом списке могли быть демократы. Трамп обещал опубликовать список после того, как станет президентом, однако в июле власти США заявили, что списка не существует.