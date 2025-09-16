В Болгарии арестовали владельца сухогруза «Росус». Груз селитры с его судна взорвался в порту Бейрута в 2020 году

Власти Болгарии арестовали россиянина Игоря Гречушкина по делу о аммиачной селитры в порту Бейрута в 2020 году, сообщили Euronews и Associated Press со ссылкой на представителя ливанской юстиции.

Гречушкин — владелец судна «Росус» (Rhosus), доставившего селитру в порт. Бизнесмена, у которого помимо российского есть кипрское гражданство, арестовали еще на прошлой неделе в аэропорту Софии, после того как он прилетел с Кипра.

Сейчас власти Ливана готовят запрос на экстрадицию Гречушкина, рассказали собеседники Euronews. Если россиянина не передадут Бейруту, ливанские следователи намерены допросить его в Болгарии.

Игоря Гречушкина арестовали почти через пять лет после того, как суд в Ливане заочно арестовал предпринимателя, а также второго гражданина РФ, капитана взорвавшегося судна Бориса Прокошева. В 2021 году Интерпол объявил Гречушкина и Прокошева в международный розыск.