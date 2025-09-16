С Луиджи Манджоне, предполагаемого убийцы главы страховой компании UnitedHealthcare, сняли обвинение в терроризме

Суд в штате Нью-Йорк снял два пункта обвинения с Луиджи Манджоне, который обвиняется в убийстве гендиректора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Об этом сообщает BBC News.

По словам судьи Грегори Карро, прокурорам не удалось предоставить достаточных доказательств для предъявления Манджоне обвинений в убийстве с террористическими целями и убийстве первой степени. Обвинение в убийстве второй степени против Манджоне оставлено в силе.

Судья отметил отсутствие доказательств того, что обвиняемый намеревался оказать политическое давление на власти своими действиями или запугать население. «Не было представлено никаких доказательств того, что обвиняемый выдвигал какие-либо требования к правительству или добивался какого-либо конкретного изменения государственной политики, не говоря уже о том, что он делал это путем запугивания или принуждения», — говорится в постановлении судьи.

По обвинению в убийстве второй степени Маджоне грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения с возможностью условно-досрочного освобождения через 25 лет. Обвинение в убийстве первой степени не предполагает возможности досрочного освобождения, отмечает BBC News. При этом Маджоне отдельно предъявлены обвинения в федеральном суде, по которым прокуратура может запрашивать для него смертную казнь.

Генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона застрелили 4 декабря, когда он шел к отелю New York Hilton на ежегодную инвестиционную конференцию UnitedHealthcare. Подозреваемого в его убийстве 26-летнего Манджоне задержали в «Макдоналдсе» в Пенсильвании 9 декабря — его опознал по фото полиции один из посетителей.

Читайте также

Луиджи Манджоне, подозреваемого в убийстве главы страховой компании, многие американцы считают не преступником, а народным мстителем Все из-за ненависти к системе здравоохранения. Что с ней не так?

Читайте также

Луиджи Манджоне, подозреваемого в убийстве главы страховой компании, многие американцы считают не преступником, а народным мстителем Все из-за ненависти к системе здравоохранения. Что с ней не так?