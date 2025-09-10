Владислав Бакальчук стал одним из руководителей «М.Видео-Эльдорадо»
Бизнесмен Владислав Бакальчук, бывший муж основательницы Wildberries Татьяны Ким, занял пост главного исполнительного директора в операционной компании сети «М.Видео-Эльдорадо» — ООО «МВМ». Соответствующая информация, пишет РБК, появилась в базе данных СПАРК 8 сентября.
Пресс-служба «М.Видео-Эльдорадо» в конце августа заявляла, что Бакальчук займется цифровой трансформацией компании. «Цифровая трансформация такой известной компании и вывод ее на новый уровень — это сложная, но интересная задача. Я вижу точки роста и способы вернуть компанию на лидерские позиции на рынке», — цитировала тогда пресс-служба слова Бакальчука.
В 2024 году Владислав Бакальчук публично выступил против объединения маркетплейса Wildberries, основанного его женой Татьяной, с оператором наружной рекламы Russ. Татьяна Бакальчук подала на развод и вернула себе девичью фамилию Ким.
На фоне сделки и развода Бакальчуков у главного офиса Wildberries в Москве в сентябре 2024 года произошла стрельба. Погибли два человека, еще семеро получили ранения.
В апреле 2025 года Ким через суд получила долю Бакальчука в ООО «Вайлдберриз» (ему принадлежал 1%) и стала единственной владелицей компании. Кроме того, за Ким осталась 100-процентная доля в ООО «Вайлдберриз банк».