Ведомости: в «белый список» сайтов, доступных при отключении интернета, добавят «Пикабу»

Минцифры расширит список сайтов, которые будут оставаться доступны при отключении мобильного интернета. В него попадут провластные новостные издания РБК и «Лента.ру», а также развлекательный сайт «Пикабу», рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с ходом обсуждения списка.

Представитель Минцифры отказался комментировать эту информацию, сказав лишь, что «белый список» еще формируется — и «будет пополняться с учетом фактической востребованности [тех или иных сайтов] у населения».

5 сентября Минцифры опубликовало «белый список» сайтов, к которым будет сохраняться доступ при отключении мобильного интернета. В него вошли государственные ресурсы, «ВКонтакте», «Одноклассники», сервисы «Яндекса», нескольких банков и мобильных операторов, крупные маркетплейсы, Rutube, «Кинопоиск», онлайн-карты 2GIS и сайт магазина «Магнит».

В последние месяцы по всей России стали регулярно отключать мобильный интернет. Временные шатдауны участились на фоне атак украинских беспилотников. По данным проекта «На связи», в августе жители России по меньшей мере 2129 раз столкнулись с отключением мобильного интернета.

