В Сочи обломки сбитого украинского дрона упали на автомобиль. Погиб местный житель

Житель Сочи погиб в Адлерском районе в ночь на 9 сентября, когда Украина пыталась атаковать дронами Краснодарский край, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Погиб мужчина. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого он находился», — рассказал глава региона.

Губернатор добавил, что в Сочи, по предварительной информации, в результате атаки повреждены шесть частных домов.

Росавиация ночью временно закрывала аэропорт Сочи, с 02:38 до 03:06. Как сообщил глава Сочи Андрей Прошунин, «все системы города продолжают работать штатно, аэропорт принимает и отправляет рейсы».

В Минобороны РФ сообщили, что ночью силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник, из них 15 над акваторией Черного моря и два — над территорией Краснодарского края.