В челябинской библиотеке закрыли выставку с портретами выдающихся женщин России. По словам организаторов, жалоба поступила на портрет Екатерины Шульман
В Челябинске закрыли выставку, на которой были представлены портреты выдающихся российских женщин прошлого и настоящего. Об этом сообщается в телеграм-канале организаторов выставки, фем-сообщества из Челябинска «Женщина может».
Выставка открылась 7 сентября в Молодежной библиотеке имени Пушкина. Она должна была продлиться до конца сентября, но уже 8 сентября организаторы сообщили о ее закрытии.
По словам организаторов, поводом стала жалоба на один из портретов, на котором была изображена женщина, объявленная российским Минюстом «иностранным агентом». В посте не уточняется, о ком идет речь, но издание «Гласная» пишет, что это был портрет политолога Екатерины Шульман.
«Дело в том, что на руководительский состав библиотеки надавили сверху из-за доноса. Поводом для кляузы стало упоминание женщины, имеющей статус иностранного агента. Действительно, одна из героинь, которой был посвящён портрет, является таковой. И мы честно сделали все маркировки, как в презентации, так и на информационных карточках, в соответствии с законодательством», — говорится в посте.
На следующий день организаторы выставки опубликовали часть портретов с выставки в своем телеграм-канале. Там были представлены портреты Анны Ахматовой и Анны Политковской, микробиолога Зинаиды Ермольевой, архитектора Марии Мочаловой и других.