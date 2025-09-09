В челябинской библиотеке закрыли выставку с портретами выдающихся женщин России. По словам организаторов, жалоба поступила на портрет Екатерины Шульман

Дорогие читатели! Вы не смогли бы прочитать этот материал, если бы «Медуза» подчинялась цензуре. Мы работаем, чтобы у вас всегда был доступ к настоящим новостям. Но сейчас нам очень нужна ВАША ПОДДЕРЖКА. Только от вас зависит, будет ли завтра «Медуза». Хочу поддержать «Медуза» работает для тех, кто хочет видеть реальность такой, какая она есть.

В Челябинске закрыли выставку, на которой были представлены портреты выдающихся российских женщин прошлого и настоящего. Об этом сообщается в телеграм-канале организаторов выставки, фем-сообщества из Челябинска «Женщина может».

Выставка открылась 7 сентября в Молодежной библиотеке имени Пушкина. Она должна была продлиться до конца сентября, но уже 8 сентября организаторы сообщили о ее закрытии.

По словам организаторов, поводом стала жалоба на один из портретов, на котором была изображена женщина, объявленная российским Минюстом «иностранным агентом». В посте не уточняется, о ком идет речь, но издание «Гласная» пишет, что это был портрет политолога Екатерины Шульман.

«Дело в том, что на руководительский состав библиотеки надавили сверху из-за доноса. Поводом для кляузы стало упоминание женщины, имеющей статус иностранного агента. Действительно, одна из героинь, которой был посвящён портрет, является таковой. И мы честно сделали все маркировки, как в презентации, так и на информационных карточках, в соответствии с законодательством», — говорится в посте.

На следующий день организаторы выставки опубликовали часть портретов с выставки в своем телеграм-канале. Там были представлены портреты Анны Ахматовой и Анны Политковской, микробиолога Зинаиды Ермольевой, архитектора Марии Мочаловой и других.