Французское правительство возглавил Себастьен Лекорню. Он выступает за наращивание военной мощи Франции и поддержку Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым главой правительства министра обороны Себастьена Лекорню, сообщает Le Monde.

39-летний Лекорню — единственный министр, непрерывно работавший во французском правительстве с тех пор, как Макрон стал президентом в 2017 году. Лекорню называют доверенным лицом Макрона, сторонником наращивания военной мощи Франции и продолжения поддержки Украины в войне с Россией.

Лекорню стал пятым премьер-министром Франции за два года. Он сменил на этой должности Франсуа Байру, который возглавлял кабинет министров лишь девять месяцев. 8 сентября парламент вынес Байру вотум недоверия из-за непопулярных бюджетных реформ.

Байру настаивал на плане «жесткой экономии» и сокращении бюджетного дефицита с 5,4% до 4,6% ВВП в 2026 году. Принятие бюджета на 2026 год станет первым серьезным испытанием и для Лекорню, отмечает Bloomberg.

Нынешний политический кризис во Франции начался спустя год после того, как Эммануэль Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы, стремясь не допустить усиления крайне правой партии «Национальное объединение».

На досрочных выборах «Национальное объединение» получило меньше мест, чем левый «Новый народный фронт» и центристский альянс Макрона. Однако в результате нижняя палата парламента разделилась на три враждующих блока, ни один из которых не имеет большинства.

