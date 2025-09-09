Чехия объявила, что раскрыла белорусскую разведывательную сеть

Служба безопасности и информации (BIS) Чехии объявила 8 сентября, что вместе со спецслужбами Румынии и Венгрии «разгромила белорусскую разведывательную сеть», которую создал в Европе КГБ Беларуси.

Чешская спецслужба сообщила, что европейские разведчики установили сотрудников и пособников КГБ, действовавших в нескольких европейских странах. В число пособников вошел бывший замглавы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы.

Гражданина Молдовы обвинили в том, что он в 2024 и 2025 годах дважды встречался с сотрудниками КГБ в Будапеште, что создало угрозу национальной безопасности Румынии, сообщил Евроюст — агентство Евросоюза по сотрудничеству в области уголовного правосудия. По версии следствия, в ходе встреч бывший сотрудник спецслужб Молдовы передавал секретную информацию в обмен на деньги и получал дальнейшие инструкции.

Подозреваемого задержали в Румынии 8 сентября. В Евроюсте не сообщили имя задержанного. По информации румынского издания G4media, это Александру Бэлан, занимавший пост замглавы СИБ Молдовы с 2016 года.

Одновременно с этим МИД Чехии сообщил, что признал персоной нон грата белорусского дипломата. Его заподозрили в том, что он под дипломатическим прикрытием занимался шпионской деятельностью. Ему дали 72 часа на то, чтобы покинуть Чехию. Имя дипломата не раскрывается.

Власти Чехии призвали ограничить передвижение аккредитованных дипломатов из России и Беларуси на территории Шенгенской зоны. В МИД России в ответ на это заявили, что рассматривают такие призывы «как откровенно конфронтационный шаг», на который последуют «неизбежные ответные шаги с российской стороны».

Власти Чехии ранее в 2025 году выслали из страны белорусскую журналистку Наталью Судленкову, обвинив ее в работе на спецслужбы России, пишет «Русская служба Би-би-си».