Авиакомпания «Победа» по решению суда изменила правила провоза ручной клади

Авиакомпания «Победа» — лоукостер из группы «Аэрофлот» — изменила правила провоза ручной клади, которые предлагаются пассажирам в соответствии с федеральными авиационными правилами (ФАП-82).

Компания сообщила 9 сентября, что увеличила габариты одного места ручной клади с 4×36×30 сантиметров до 15×36×30 сантиметров, а вес ручной клади больше не ограничен.

Одновременно с этим пассажир может взять с собой рюкзак, дамскую сумочку или портфель габаритами не более 12×36×30 сантиметров (раньше разрешенные габариты составляли 36×30×23 сантиметра).

Кроме того, компания увеличила размеры пакета с товарами из Duty Free, разрешенного к перевозке сверх нормы ручной клади, — с 10×10×5 сантиметров до 24×32×10 сантиметров.

Ранее авиакомпания «Победа» предлагала пассажирам на выбор два варианта перевозки ручной клади. Основной вариант предполагал, что пассажир может взять в салон личные вещи при условии, что они помещаются в калибратор габаритами 36×30×27 сантиметров.

Второй вариант был основан на федеральных авиационных правилах. Он предполагал, что пассажир «Победы» может взять в салон ручную кладь габаритами до 4×36×30 сантиметров и весом не более пяти килограммов, а также рюкзак, дамскую сумку или портфель габаритами не более 36×30×23 сантиметра.

В компании «Победа» отметили, что правила, предполагающие перевозку вещей, помещающихся в калибратор, остались без изменений.

Суд в Москве в июне признал установленные авиакомпанией «Победа» нормы допустимого размера ручной клади незаконными и обязал перевозчика увеличить габариты. Представители «Победы» при этом говорили, что 99% пассажиров выбирают для перевозки габариты калибратора, а перевозку в соответствии с федеральными авиационными правилами «используют лишь единицы».