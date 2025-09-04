Лондон оплатил оружие для Украины на миллиард фунтов за счет замороженных российских активов. Медведев в ответ пригрозил «вернуть захваченное в натуральной форме»

Великобритания оплатила закупки оружия и военную помощь Украине на один миллиард фунтов стерлингов (около 1,2 миллиарда евро) за счет замороженных российских активов, заявил 4 сентября министр обороны страны Джон Хили во время визита в Киев.

Это позволило поставить сотни тысяч артиллерийских снарядов, ракеты ПВО, дроны, запчасти, а также заключить новые контракты на обслуживание и ремонт техники и вооружения, говорится в сообщении правительства Великобритании.

Всего в 2025 году Великобритания потратила на военную поддержку Украины 4,5 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 5,3 миллиарда евро).

Правительство Великобритании также предоставило Украине кредит на 2,26 миллиарда фунтов стерлингов, который погашается за счет средств, полученных в качестве прибыли от замороженных российских активов.

В ответ на это зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал представителей правительства Великобритании «британскими ворами».

Он добавил, что «в судебном порядке эти деньги по понятным причинам не взыскать» и пригрозил «вернуть захваченное в натуральной форме». «То есть „украинской землей“ и иным недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней. (Я, понятно, не про земли новых регионов России, они и так наши.)», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

После начала полномасштабной российско-украинской войны в 2022 году на Западе было заморожено более 260 миллиардов евро активов Центробанка РФ. Около 190 миллиардов евро, то есть большая часть, хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Страны ЕС неоднократно обсуждали возможность конфискации этих средств, но отказались от такого варианта, решив использовать для помощи Украине только прибыль от замороженных российских активов.

В январе 2025 года Великобритания и Украина заключили соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве сроком на 100 лет. Оно в том числе предусматривает, что стороны будут углублять оборонное сотрудничество.

