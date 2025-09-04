«Будем продолжать закручивать гайки». На Дальнем Востоке хотят ужесточить правила продажи алкоголя

Главы Магаданской и Амурской областей, а также Камчатского края и Якутии заявили, что намерены ужесточить правила продажи алкоголя в своих регионах.

«Что касается продажи алкоголя, то здесь мы сейчас планомерно будем продолжать закручивать гайки», — сказал глава Магаданской области Сергей Носов на полях Восточного экономического форума. Он пояснил, что это означает сокращение мест продаж алкоголя и расширение радиуса, где нельзя продавать, в зависимости от наличия рядом школ, детских садов и медучреждений. По словам Носова, «алкоголь в шаговой доступности — это неправильно».

Губернатор Амурской области Василий Орлов также пообещал ограничить «допустимое расстояние между точками продажи алкоголя и соцобъектами, а также жилыми домами». Он рассказал, что его младшая дочь, которая пошла в первый класс, спросила у него: «Папа, а что такое [магазин] „Красное и белое“?» «Понимаете? Этим надо заниматься», — добавил Орлов.

В Камчатском крае губернатор Владимир Солодов также пообещал «поэтапно ужесточать требования». Он напомнил, что продажа алкоголя уже запрещена в многоквартирных домах, а расстояние от точек продаж до социальных учреждений увеличено.

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что в республике действуют достаточно жесткие ограничения по продаже алкоголя и сейчас власти «сконцентрированы на том, чтобы обеспечить их соблюдение».

Одним из первых регионов России, где существенно ограничили продажу алкоголя, стала Вологодская область. В ноябре 2024 года местное заксобрание приняло закон, предложенный губернатором Георгием Филимоновым, который ограничил продажу двумя часами в будни — с 12 до 14. В конце июля 2025 года была приостановлена продажа алкоголя в магазинах сети «Красное & Белое». В августе Филимонов заявил, что магазины сети уйдут из области. В пресс-службе сети заявили, что не подтверждают информацию об уходе из региона.

Читайте также

Раз купили, надо выпить У жителей Вологодской области в будни теперь есть всего два часа, чтобы купить алкоголь. Губернатор хотел, чтобы люди «прекратили напиваться». Вот что из этого вышло

Читайте также

Раз купили, надо выпить У жителей Вологодской области в будни теперь есть всего два часа, чтобы купить алкоголь. Губернатор хотел, чтобы люди «прекратили напиваться». Вот что из этого вышло