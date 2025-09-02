В Ростове-на-Дону в результате атаки украинских дронов повреждены два дома. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок

В ночь на 2 сентября российские силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор региона Юрий Слюсарь уточнил, что в микрорайоне Левенцовский в Ростове-на-Дону повреждения получили два многоэтажных дома. Там повреждены фасады, кровля и остекление.

За медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок. По данным Слюсаря, никто из них не получил серьезного вреда здоровью.

В одной из квартир обнаружили неразорвавшийся снаряд, 320 жителей дома эвакуировали.

