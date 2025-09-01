Жители Кронштадта более 200 раз звонили в полицию, чтобы пожаловаться на ночной рейв в центре города — однако правоохранительные органы так и не смогли разрешить ситуацию. Об этом пишет «Ротонда».

Рейв проходил на территории заброшенного завода вблизи Якорной площади — центральной площади Кронштадта и длился 24 часа, с полудня 30 августа до полудня 31 августа, в нем, в частности, принимала участие певица Глюкоза.

Администрация города позже утверждала, что рейв был несогласованным. Источники МВД, в свою очередь, заявили «Фонтанке», что организаторы уведомили полицию о мероприятии, но характеризовали его как спортивное. При этом издание отмечает, что рейв широко анонсировался в городе и на него открыто продавались билеты.

Всю ночь с субботы на воскресенье местные жители звонили в полицию с жалобами на громкую музыку и оставляли комментарии в районных группах в соцсетях. Полицейские наряды приезжали несколько раз, однако ограничивались просьбами к организаторам убавить звук, не пытаясь прекратить вечеринку.

Теперь, как заявили о полиции, на организаторов составят протокол о нарушении закона о тишине.

Штраф для юридических лиц за использование в ночное время звукоусилительной аппаратуры, в соответствии с региональным законом о тишине, составляет от 25 до 50 тысяч рублей.