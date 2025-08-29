Президент США Дональд Трамп опубликовал указ, в котором распорядился обновить политику, регулирующую внешний вид федеральных зданий — «предпочтительной архитектурой» для них предлагается установить греческий и римский стили.

Указ называется «Сделаем федеральную архитектуру снова красивой» («Making Federal Architecture Beautiful Again»). В нем говорится, что отцы-основатели США «придавали большое значение федеральной гражданской архитектуре» и «хотели, чтобы общественные здания Америки вдохновляли народ и поощряли гражданскую добродетель».

«Президент Джордж Вашингтон и государственный секретарь Томас Джефферсон сознательно создавали самые важные здания в Вашингтоне по образцу классической архитектуры древних Афин и Рима. Они стремились использовать классическую архитектуру, чтобы наглядно связать современную республику с истоками демократии в античности», — сказано в документе.

Однако в 1960-х годах, указывает Трамп, правительство в значительной степени заменило традиционные проекты новых построек модернистскими и бруталистскими, и новые здания были либо ничем не примечательны, либо вообще непривлекательны для американцев.

В этой связи, говорится в указе, при строительстве зданий не в «предпочтительной архитектуре» необходимо уведомлять президента за 30 дней до утверждения проекта. При реконструкции же нужно «изучить возможность и потенциальные затраты» на перепроектирование здания в соответствии с новыми критериями.

Во время своего второго президентского срока Дональд Трамп, который долгие годы занимался недвижимостью, уже внес ряд строительных изменений в Белом доме. В частности, он заменил траву в Розовом саду Белого дома каменной мостовой, превратив его в патио с зонтиками, напоминающее те, что есть в его поместье «Мар-а-Лаго» во Флориде, а также установил два больших флагштока. Кроме того, Белый дом объявил о планах строительства большого бального зала, стоимость которого составит около 200 миллионов долларов.