Страны ЕС договорились отправить военных инструкторов на территорию Украины для обучения украинских солдат. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает «Европейская правда».

Инструкторы будут направлены в рамках предоставления гарантий безопасности Украине. Каллас отметила, что это произойдет после установления перемирия.

Направление инструкторов в Украину — это расширение действующей с 2022 года программы EUMAM. В ее рамках европейские инструкторы готовят украинских военных на территории Евросоюза.

Послевоенные гарантии безопасности Украине западные страны начали активно обсуждать после встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. По итогам переговоров Путин заявил, что Россия готова обсуждать такие гарантии. Москва подчеркивает, что не допустит размещения в Украине войск стран НАТО в рамках предоставления гарантий.

Politico со ссылкой на источники 29 августа писало, что европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны возле линии фронта. Financial Times, в свою очередь, писала, что союзники обсуждают создание в Украине трех линий обороны, и демилитаризованная зона, патрулируемая миротворцами из третьей страны, будет первой из них.