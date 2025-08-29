Дональд Трамп лишил Камалу Харрис государственной охраны

Президент США Дональд Трамп лишил государственной охраны бывшую вице-президента и свою соперницу на выборах Камалу Харрис, сообщает CNN.

По закону бывший вице-президент имеет право на охрану Секретной службы на протяжении шести месяцев — для Харрис этот срок истек 21 июля. Однако Джо Байден незадолго до окончания срока своих полномочий продлил охрану Харрис еще на год.

Своим новым указом Трамп отменил действие предыдущего указа Байдена. Лишение государственной охраны для Харрис означает, что она останется без круглосуточного наблюдения со стороны агентов; также Секретная служба прекратит анализировать ее соцсети на предмет потенциальных угроз.

Лишение Харрис охраны совпадает со стартом презентации ее книги «107 дней», в которой она рассказывает о своей подготовке к выборам 2024 года. 23 сентября в этой связи бывшая вице-президент отправится в тур по США.