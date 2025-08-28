В России против владельца собаки, гулявшей без присмотра, впервые возбудили дело о причинении вреда здоровью
Полиция города Оленегорск в Мурманской области возбудила уголовное дело в отношении владельца добермана, который гулял без присмотра. Расследование ведут по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщили в региональном управлении МВД.
По данным полиции, это первый в России случай, когда владельца собаки привлекли к уголовной ответственности из-за того, что животное гуляло без присмотра.
По информации МВД, в апреле 41-летний местный житель отпустил своего добермана гулять без присмотра во дворе многоквартирного жилого дома. Собака без поводка и намордника выбежала из-за поворота и столкнулась с 80-летней местной жительницей. Женщина получила тяжкие травмы, заявили в полиции.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.