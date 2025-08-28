Президент США Дональд Трамп в частных беседах в последнее время выражал недовольство, что его дипломатические усилия по завершению российско-украинской войны не принесли результатов, пишет The Atlantic со ссылкой на источники.

Это раздражение, утверждают собеседники издания, усилилось на фоне призывов, в том числе в Республиканской партии США, вновь пригрозить России санкциями, если Москва не согласится сесть за стол переговоров. Однако пока неясно, как может выглядеть мирное соглашение.

Источники The Atlantic утверждают, что Трамп также выразил некоторое недовольство президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Европы. Он считает, что они выдвигают нереалистичные требования и должны принять тот факт, что Украине придется потерять часть территорий для завершения войны.

При этом Трамп не хочет увеличивать вовлеченность США, опасаясь потерять поддержку своих сторонников из лагеря MAGA.

«Он просто хочет, чтобы это закончилось. Ему почти неважно, как [именно закончится война]», — заявил журналистам неназванный высокопоставленный чиновник.

Завершение российско-украинской войны — одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Вашингтон с середины февраля по отдельности ведет переговоры с Москвой и Киевом о прекращении конфликта, но почти не добился прогресса.