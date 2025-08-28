Белый дом объявил, что увольняет главу агентства Минздрава Сьюзан Монарес. Она отказалась уходить в отставку (так же ранее поступила чиновница ФРС)

Белый дом заявил, что отстраняет от работы главу Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) Сьюзан Монарес.

Сообщение об отстранении Монарес появилось вечером 27 августа в официальном аккаунте министерства здравоохранения США в соцсети X. В нем говорилось, что Монарес больше не является директором Центров по контролю и профилактике заболеваний, но причина увольнения не называлась.

Отстранение подтвердил представитель Белого дома Куш Десаи, написавший, что Монарес «не соответствует повестке президента по восстановлению здоровья Америки», и поэтому ее полномочия прекращены.

Однако после этого один из представляющих интересы Монарес юристов Марк Зейд заявил, что Монарес не уйдет, потому что она не подавала в отставку и не получала уведомления от Белого дома. По его словам, Монарес на своем посту «отказалась одобрять ненаучные и безрассудные директивы» и увольнять компетентных экспертов, и из-за этого «подверглась преследованию». Зейд добавил, что Монарес была назначена на свою должность президентом и утверждена сенатом, и уволить ее может только сам президент.

Сьюзан Монарес была утверждена на должность директора Центра по контролю и профилактике заболеваний в июле 2025-го, но у нее возник конфликт по поводу политики вакцинации с главой министерства здравоохранения Робертом Кеннеди-младшим. По данным источников The Washington Post, на нее давили с вопросом, поддержит ли она отмену некоторых разрешений на вакцины от коронавируса. WP отмечает, что Кеннеди-младший известен своими антипрививочными взглядами. На фоне конфликта Монарес с Кеннеди-младшим в отставку ушли еще четыре высокопоставленных сотрудника CDC.

В заявлении юристов Монарес также говорится, что Роберт Кеннеди-младший «взял курс на использование здравоохранения как оружия в политических целях» и «ставит под угрозу жизни миллионов американцев».

26 августа Дональд Трамп объявил, что увольняет члена Совета управляющих Федеральной резервной системы США Лизу Кук. Он уведомил ее об этом письмом, опубликованным в соцсети Truth Social, но Кук отказалась уходить в отставку, заявив, что у президента нет полномочий на ее увольнение.