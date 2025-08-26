Умер автор «20 идей для развития России» Дмитрий Давыдов
Умер предприниматель Дмитрий Давыдов, известный как автор кампании «20 идей для развития России». Об этом сообщил журналист Андрей Захаров.
По его данным, Давыдов умер еще в 2023 году — в октябре того года уполномоченные органы Казахстана официально выдали свидетельство о смерти предпринимателя. Ее причины неясны. Знакомый Давыдова подтвердил журналисту, что, судя по всему, тот действительно умер, а не разыграл подставную смерть, чтобы скрыться от властей.
«Если тот самый Дмитрий Давыдов действительно в могиле, то с собой он унес главную тайну: зачем он вбухал миллиард рублей в рекламу своих „20 идей“? Мой знакомый из его окружения полагает, что это был пиар-ход для восстановления репутации — если это так, то все в этой операции явно пошло не по плану», — написал Захаров в своем телеграм-канале.
Проект Дмитрия Давыдова «20 идей по развитию России» российские блогеры, звезды шоу-бизнеса и СМИ активно рекламировали летом 2021 года.
Общая стоимость этой кампании могла составить около 500 миллионов рублей. Проект привлек внимание тем, что о личности его автора практически ничего не было известно — что было удивительно с учетом его масштабности и уровня вовлеченных в рекламу инфлюэнсеров и СМИ.
Расследование, проведенное Андреем Захаровым для «Русской службы Би-би-си» показало, что, вероятно, Дмитрий Давыдов — это один из владельцев казахстанской букмекерской конторы «Олимп», который в Казахстане скрывался от уголовного преследования за организацию нелегального игорного бизнеса и невыплату налогов.
В конце 2022 года Давыдова в России объявили «иностранным агентом».