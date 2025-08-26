Российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского депортировали из Монголии. Претензии властей: неправильно проводил замеры радиации

Российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского депортировали из Монголии. Об этом он сам сообщил в телеграм-канале.

Как рассказал Ожаровский, утром 26 августа ему позвонили из монгольской полиции, и он поехал в отделение. Спустя 12 часов его уже депортировали.

Ожаровский приехал в Монголию по приглашению местных экоактивистов, чтобы сделать замеры в пустыне Гоби, где французская компания Orano ведет разработку залежей урана. 19 августа во время измерений его задержали. Тогда, по словам ученого, его допросили в управлении разведки Монголии о целях поездки и итогах работ, а затем отпустили.

Позже Ожаровский заявил, что у властей Монголии к нему возникли две претензии — использование незарегистрированных дозиметров, а также распространение недостоверной информации на основе якобы неверных показаний приборов. Ученый признал, что его приборы не были зарегистрированы, однако настаивал, что сделанные им измерения точны.