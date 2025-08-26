В Нижневартовске из-за отказа двигателя сел «боинг», летевший из Лондона в Пекин

Самолет Boeing 777 авиакомпании Air China, выполнявший рейс CA856 Лондон — Пекин, утром 26 августа совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижневартовска, сообщил телеграм-канал Baza. Эту информацию подтверждает маршрут полета самолета на сайте FlightRadar24.

По данным Baza, у «боинга» отказал один из двигателей. Пилоты решили садиться в Нижневартовске, поскольку там была «идеальная» погода, а в аэропорту очень длинная взлетно-посадочная полоса. Посадка прошла благополучно, сообщили ТАСС в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Один из очевидцев посадки рассказал Baza, что после приземления к самолету сразу подогнали подходящий трап. «Что дальше, пока неизвестно. Скорее всего, компания отправит за пассажирами резервный борт вместе с техниками и деталями, ибо такой лайнер в Нижневартовске точно местные техники починить не смогут», — заявил собеседник издания.

Пока неизвестно, где разместят более 300 пассажиров и членов экипажа на время, пока летит резервный борт. Для того, чтобы они покинули аэропорт и отправились в гостиницы, нужно особое разрешение — российских виз у пассажиров, вероятно, нет.

Местные власти на момент публикации это не комментировали.