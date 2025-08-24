Марию Шарапову включили в Зал теннисной славы

Бывшая первая ракетка мира и пятикратная чемпионка турниров Большого шлема Мария Шарапова вошла в Международный зал теннисной славы, сообщается на сайте организации.

Церемония прошла вечером 23 августа в Ньюпорте в американском штате Род-Айленд. Шарапову представила американская теннисистка, 23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс, которая соперничала с россиянкой.

В своей речи Шарапова поблагодарила отца Юрия, который тренировал ее в начале теннисной карьеры. Шарапов, как сообщают СМИ, не сдержал слез. «Когда никто в нас не верил, ты верил всегда. Ты был уверен в своих решениях, ты был строг, ты всегда ждал, что я буду повышать собственные стандарты. Но ты никогда не забывал о своей главной роли — быть моим отцом», — сказала Шарапова.

Вместе с Шараповой в Зал теннисной славы включили спортсменов из США Боба и Майка Брайанов.

Мария Шарапова завершила спортивную карьеру в 2020 году. Она — единственная россиянка, выигравшая все турниры Большого шлема. Теннисистка 11 лет подряд удерживала звание самой высокооплачиваемой спортсменки мира.

В Зал теннисной славы включены 270 спортсменов из 28 стран мира. Шарапова стала третьей представительницей России в этом списке: ранее в Зал включили россиян Евгения Кафельникова и Марата Сафина.

