ФСБ заявила, что спецслужбы Украины используют Telegram и WhatsApp «для вовлечения россиян в совершение диверсий и терактов»

Украинские спецслужбы «ведут активную работу» в Telegram и WhatsApp, заявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Эти мессенджеры, говорится в заявлении спецслужбы, которое цитирует ТАСС, используются спецслужбами Украины для «вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность».

Пользуясь доверчивостью граждан, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения.

Ранее в августе пользователи в России начали жаловаться на сбои при видеозвонках в Telegram и WhatsApp. Роскомнадзор объявил, что звонки в мессенджерах «частично ограничивают» для «противодействия преступникам». Ведомство объяснило это необходимостью борьбы с мошенниками и отказом администраций мессенджеров от сотрудничества с властями по этому вопросу.