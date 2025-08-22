Власти Монголии обвинили физика-ядерщика Андрея Ожаровского в неверных замерах радиации. Он в ответ предложил устроить «дуэль на дозиметрах»

Сотрудники правоохранительных органов Монголии заподозрили российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского, которого задержали в стране при замерах радиации на свалке радиоактивных отходов, в распространении ложной информации. Об этом ученый рассказал «Коммерсанту».

Сотрудники полиции и миграционной службы задержали Ожаровского 19 августа. Через два дня он сообщил, что его допросили в управлении разведки Монголии о целях поездки и итогах работ, а затем отпустили.

По словам ученого, его подозревают в двух нарушениях: в использовании прибора, незарегистрированного в Монголии, а также в неверных показаниях дозиметров. В беседе с «Коммерсантом» физик признал вину в отсутствии регистрации для своих дозиметров. При этом он считает, что все полученные данные верны, пишет газета. Разведка передала дело Ожаровского полиции.

«Единственный способ выяснить кто прав, а кто виноват — съездить в пустыню и повторить наши измерения», — сказал Ожаровский. «Коммерсант» утверждает, что ученый предложил монгольским силовикам устроить «дуэль на дозиметрах»: сделать повторные замеры на двух приборах — на своем, а также на еще одном, зарегистрированном в Монголии, — и сравнить результат.

В комментарии РБК физик сообщил, что жалоба на него поступила со стороны Комиссии по ядерному регулированию Монголии. Там, со слов ученого, «утверждают, что мы распространяем недостоверную информацию».

Физика-ядерщика и экоактивиста Андрея Ожаровского задержали, когда он измерял уровень радиации, как сообщалось тогда, на свалке старых радиоактивных отходов. Ученого пригласили в страну местные активисты.

По словам Ожаровского, во время замеров в пустыне Гоби он нашел три участка радиоактивного загрязнения. Эти участки находятся рядом с местом, где добычей урана занимается французская компания «Орано».