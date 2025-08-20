Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что вся стена вдоль американо-мексиканской границы будет выкрашена в черный цвет. По ее словам, стена таким образом будет сильнее нагреваться на солнце, поэтому тем, кто захочет нелегально пересечь границу, станет сложнее это сделать.

Ноэм выступила с таким заявлением во время посещения одного из участков стены в Нью-Мексико, передает CBS News.

Она уточнила, что предложение покрасить стену в черный цвет поступило от президента США Дональда Трампа.

«Она [стена] высокая, поэтому взобраться на нее очень, очень трудно, почти невозможно. Она также уходит глубоко в землю, что затрудняет, если не делает невозможным, подкоп. И сегодня мы также собираемся покрасить ее в черный цвет. Это сделано специально по просьбе президента, который понимает, что при высокой температуре здесь, внизу, когда что-то окрашено в черный цвет, становится еще горячее, и людям будет еще труднее забираться [по стене]», — приводит слова Ноэм CNN.

CBS News напоминает, что строительство стены на границе с Мексикой было главным направлением иммиграционной политики Трампа в его первый президентский срок. Во время второго срока Трампа больше сосредоточен на программах депортации и арестов мигрантов, но при этом министерство внутренней безопасности получит почти 46 миллиардов долларов на завершение строительства стены.

Администрация Трампа настаивает на завершении строительства стены в тот момент, когда поток людей, незаконно пересекающих границу, уже резко сократился. Так, в июне на южной границе США задержали чуть более шести тысяч человек, что стало самым низким показателем за последние десятилетия. При этом при администрации Байдена поток мигрантов был настолько выше, что число задержанных могло достигать тех же шести тысяч только за один день.

