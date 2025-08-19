ВШЭ за 10 миллионов рублей разработает методику оценки отношения студентов к «традиционным ценностям»

Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) разработает методику оценки и мониторинга отношения студентов к традиционным духовно-нравственным ценностям. Соответствующий тендер за 10 миллионов рублей университет выиграл в конце июля, сообщают «Ведомости».

Заказчик методики — подведомственный Минспорту Российский университет спорта « ».

В техническом задании говорится, что сейчас нет как системного подхода к измерению уровня одобрения таких ценностей среди молодежи, так и механизма для выявления «рисков деструктивного и противоправного поведения на основе анализа ценностных ориентаций». Поэтому разработка методики оценки и мониторинга должна закрыть этот пробел, а также способствовать «укреплению духовно-нравственного фундамента общества», считает заказчик.

ВШЭ «занимается активным изучением проблематики ценностей в целом и традиционных духовно-нравственных ценностей в частности», заявили в пресс-службе университета. Там отметили, что пока собираются разработать методику оценки отношения к традиционным ценностям студентов спортивных вузов, но в будущем ее можно будет «масштабировать» и «использовать для решения схожих задач в системе российского высшего образования».

Помимо разработки методики, по условиям тендера в ВШЭ должны:

привести критерии и примеры традиционных ценностей, которые в указе Владимира Путина, чтобы их можно было объяснить молодежи;

оценить качество «социотехник» университета спорта по формированию этих ценностей;

опробовать разработанную методику и составить рекомендации по проведению информационных кампаний для укрепления традиционных ценностей среди молодежи.

Вся работа будет проходить в два этапа: первый должен быть завершен до 22 сентября, второй пройдет с 23 сентября по 22 ноября.

Понятие «традиционные ценности» прочно вошло в российский политический обиход в последние 10-15 лет. Власти России оправдывают защитой таких ценностей, среди прочего, репрессии, преследование ЛГБТК-людей, а также полномасштабное вторжение в Украину.

Подробно об этом понятии — в рассылке «Сигнал»

Как «традиционные ценности» стали оправданием для репрессий, а потом и войны Весь год в рассылке «Сигнал» мы писали о путинизме. Чаще всего приходилось упоминать это (бессмысленное) словосочетание

