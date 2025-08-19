ФСБ объявила о поимке подозреваемого в подготовке поджога поезда в Удмуртии. Для его задержания силовики переоделись дворниками

В городе Глазов в Удмуртии сотрудники ФСБ задержали уроженца одной из стран Центральной Азии, который, как утверждает спецслужба, готовил поджог поезда.

Задержанного в пресс-релизе ФСБ называют «сторонником запрещенной в РФ террористической организации», но о какой из них идет речь — не уточняется. Также спецслужба утверждает, что задержанный в своих соцсетях и телеграме «оправдывал теракт» в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве.

На видео, опубликованном ФСБ, показано, как трое мужчин, одетых в оранжево-серые жилеты дворников, делают вид, что расчищают грунтовую дорогу среди деревьев. Увидев подозреваемого, идущего по дороге, они бросают свои лопаты, накидываются на него и валят на землю. В следующем кадре подозреваемого с опущенной головой ведут уже люди, одетые в куртки с надписью ФСБ.

При задержании у подозреваемого, как заявили в спецслужбе, нашли компоненты для самодельных зажигательных устройств, мобильный телефон с инструкциями по изготовлению «средств террора», схему расположения объектов в районе, где он планировал теракт, а также переписку в телеграме с «членами международных террористических организаций».

Против него возбудили дело по статьям о подготовке теракта (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК) и об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК).

ФСБ регулярно сообщает о задержании подозреваемых в подготовке терактов. Чаще всего, как утверждается, преступления планируются по заданию украинской разведки. Иногда силовики во время таких задержаний открывают огонь. «Важные истории» подсчитывали, что с 2022 года при задержаниях были убиты как минимум 65 человек в России, а также четыре человека на оккупированной части Запорожской области. Как правило, на видео, которые почти всегда публикует ФСБ, сотрудники спецслужбы одеты либо в форму, либо в гражданскую одежду. Задержания в переодетом виде под прикрытием ФСБ раньше не практиковала.