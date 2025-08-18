T-invariant: 97 ректоров российских вузов стали фигурантами уголовных дел за последние 13 лет. В 2025 году возбудили уже 12 дел
С 2012 года 97 ректоров российских вузов стали фигурантами уголовных дел, подсчитало издание T-Invariant. Почему исследователи решили изучить дела за период с 2012-го по 2025-й, не уточняется.
Чаще всего на руководителей высших учебных заведений заводили дела в 2021 году. Авторы исследования насчитали в тот год 17 уголовных дел, фигурантами которых становились ректоры. С начала 2025-го следствие возбудило уже 12 уголовных дел против ректоров. По 10 из них уже вынесли приговоры.
Чаще всего, говорится в статье, ректоров российских вузов обвиняют в экономических преступлениях: хищении бюджетных средств, получении взяток, организации «откатных» схем со стимулирующими выплатами. Конкретные статьи в исследовании не называются.
В 23 случаях из 97 процесс по делу еще продолжается. По 20 делам суды приговорили обвиняемых к наказанию, которое не связано с лишением свободы, еще 12 человек отправили в колонии.
В 15 случаях обвиняемые были оправданы или дело прекратили по реабилитирующим основаниям, в 14 случаях дело прекратили по нереабилитирующим основаниям. Исход еще 13 дел неизвестен.