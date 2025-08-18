Глава МИД Венгрии заявил, что поставки российской нефти приостановлены из-за атаки Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в «ударе по энергетической безопасности» страны. По его словам, поставки российской нефти в Венгрию были прерваны, после того как Киев «вновь атаковал» нефтепровод.

«Украина вновь атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, прервав поставки. Этот очередной удар по нашей энергетической безопасности возмутителен и неприемлем», — заявил венгерский министр в соцсети Х.

Сийярто не уточнил, когда и где произошла атака. Сославшись на замминистра энергетики России Павла Сорокина, он добавил, что «специалисты работают над восстановлением трансформаторной подстанции», которая отвечает за работу трубопровода. Когда возобновятся поставки, пока неизвестно.

Глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не имеет никакого отношения к войне между Москвой и Киевом. «Напоминание лицам, принимающим решения в Украине: электроэнергия из Венгрии играет жизненно важную роль в обеспечении вашей страны электроэнергией», — отметил Сийярто.

13 августа глава МИД Венгрии сообщил, что украинский беспилотник ударил «по ключевой распределительной станции» нефтепровода в Брянской области. Местные власти тогда отчитались, что после комбинированного удара украинской армии ракетами HIMARS и беспилотниками в ночь на 13 августа в Унечском районе произошел пожар «на объекте топливной инфраструктуры». Что это за объект, не уточнялось. По данным телеграм-канала Astra, пострадала нефтеперекачивающая станция «Унеча». Украина сообщения об ударе не комментировала.

Сообщая об атаке, Сийярто не говорил, что поставки нефти прервались. О вынужденной паузе в поставках он рассказал 14 августа. При этом глава МИД Венгрии отмечал, что Москва и Будапешт ожидают возобновления прокачки нефти 15 августа.

Нефтепровод «Дружба» неоднократно становился объектов атаки, которые приписывали Украине. В некоторых случаях Киев брал на себя ответственность за удары по инфраструктуре трубопровода. Генштаб ВСУ называл «Дружбу» одним из «стратегических объектов РФ, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины».

Читайте также

«Заместить экспорт нефти из России не может никто в мире» Почему Трампу будет трудно обложить покупателей российской нефти пошлинами в 100%? Обсуждаем с Сергеем Вакуленко (Берлинский центр Карнеги)

Читайте также

«Заместить экспорт нефти из России не может никто в мире» Почему Трампу будет трудно обложить покупателей российской нефти пошлинами в 100%? Обсуждаем с Сергеем Вакуленко (Берлинский центр Карнеги)